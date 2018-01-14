В Интернете появился ремейк самой недооцененной части Counter-Strike

Один из разработчиков модов обнародовал в мировой "паутинке" третью бета-версию личного ремейка Counter-Strike Condition Zero. По мнению критиков, данную часть можно считать самой недооцененной в знаменитом шутере. Сиквел культовой игры вышел довольно спорным,но, тем не менее, "стрелялка" нашла множество поклонников.
Counter-Strike: Condition Zero увидела свет 14 лет назад. Некоторые геймеры критиковали шутер за устаревший вид, помимо этого, поклонникам не понравилась одиночная кампания. Несмотря на это,многие позитивно высказывались касательно искусственного интеллекта ботов и отличный дизайн карт местности.