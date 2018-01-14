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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Интернете появился ремейк самой недооцененной части Counter-Strike

В Интернете появился ремейк самой недооцененной части Counter-Strike

Вчера, 21:31
В Сети появился ремейк самой недооцененной части шутера Counter-Strike Condition Zero. Несмотря на такой отрицательный фактор, у игры все-равно много фанатов.

В Интернете появился ремейк самой недооцененной части Counter-Strike

 

Один из разработчиков модов обнародовал в мировой "паутинке" третью бета-версию личного ремейка Counter-Strike Condition Zero. По мнению критиков, данную часть можно считать самой недооцененной в знаменитом шутере. Сиквел культовой игры вышел довольно спорным,но, тем не менее, "стрелялка" нашла множество поклонников.

 
Моддер смог перенести оригинал Counter-Strike: Condition Zero на движок Source, что положительно сказалось на проекте. К примеру, теперь в шутере имеется немалое количество графических эффектов, а также обновленные физика, анимация и освещение. В настоящее время создатель мода разыскивает специалистов, которые оказали бы ему помощь в разработке моделей высокого разрешения на оригинальной версии.

Counter-Strike: Condition Zero увидела свет 14 лет назад. Некоторые геймеры критиковали шутер за устаревший вид, помимо этого, поклонникам не понравилась одиночная кампания. Несмотря на это,многие позитивно высказывались касательно искусственного интеллекта ботов и отличный дизайн карт местности.
Никита Готский
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