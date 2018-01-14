Производители рассекретили дизайн смартфона HTC U12

В Сети появились первые изображения дизайна смартфона HTC U12, который пока ещё не был официально презентован широкой публике. О дате выхода мобильного аппарата пока не сообщается.

Светлана Славянская

Разработчики опубликовали в глобальной сети первые фотографии смартфона HTC U12, которые удивили пользователей Сети. Устройство продемонстрировали с разных сторон, чтобы у покупателя сложилась целостное представление о дизайне современного гаджета. По словам инсайдеров, HTC U12 будет оснащен безрамочным экраном.Кроме того, производитель сообщает, что у аппарата будет целых четыре камеры. Сообщается, что в HTC U12 внедрили сканер отпечатков пальцев, которые будет расположен под экраном смартфона.