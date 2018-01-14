Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Производители рассекретили дизайн смартфона HTC U12

Производители рассекретили дизайн смартфона HTC U12

Вчера, 20:50
В Сети появились первые изображения дизайна смартфона HTC U12, который пока ещё не был официально презентован широкой публике. О дате выхода мобильного аппарата пока не сообщается.

 

Разработчики опубликовали в глобальной сети первые фотографии смартфона HTC U12, которые удивили пользователей Сети. Устройство продемонстрировали с разных сторон, чтобы у покупателя сложилась целостное представление о дизайне современного гаджета. По словам инсайдеров, HTC U12 будет оснащен безрамочным экраном.

Кроме того, производитель сообщает, что у аппарата будет целых четыре камеры. Сообщается, что в HTC U12 внедрили сканер отпечатков пальцев, которые будет расположен под экраном смартфона.
Светлана Славянская
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