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| | Sony существенно снизила цену на свой лучший смартфон Xperia XZ

Sony существенно снизила цену на свой лучший смартфон Xperia XZ

Вчера, 20:28
Компания Sony сократила стоимость своего самого лучшего смартфона. Xperia XZ вышел на рынок в начале осени минувшего года.

Sony существенно снизила цену на свой лучший смартфон Xperia XZ

 

Данный гаджет отличается особенной операционной системой Android 8.0 Oreo, а вчера производитель в значительной мере снизил цену на Xperia XZ. Если ранее его можно было приобрести за почти 700 американских долларов, то ныне он реализуется по цене в 469 долларов. Несложно подсчитать, что спустя несколько месяцев после старта продаж стоимость смартфона упала почти на треть.

Xperia XZ обладает экраном Full HD на 5,2 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек, восмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц разъемом USB Type-C, графическим ускорителем Adreno 540, 19 Мп основной камеры и 13 Мп фронтальной. Поспособствует работе смартфона аккумулятом объемом 2700 мАч с опцией оперативной зарядки.
Никита Готский
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