Sony существенно снизила цену на свой лучший смартфон Xperia XZ

Компания Sony сократила стоимость своего самого лучшего смартфона. Xperia XZ вышел на рынок в начале осени минувшего года.

Никита Готский

Данный гаджет отличается особенной операционной системой Android 8.0 Oreo, а вчера производитель в значительной мере снизил цену на Xperia XZ. Если ранее его можно было приобрести за почти 700 американских долларов, то ныне он реализуется по цене в 469 долларов. Несложно подсчитать, что спустя несколько месяцев после старта продаж стоимость смартфона упала почти на треть.Xperia XZ обладает экраном Full HD на 5,2 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек, восмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц разъемом USB Type-C, графическим ускорителем Adreno 540, 19 Мп основной камеры и 13 Мп фронтальной. Поспособствует работе смартфона аккумулятом объемом 2700 мАч с опцией оперативной зарядки.