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| | Компьютеры с процессором Intel можно взломать за 30 секунд

Компьютеры с процессором Intel можно взломать за 30 секунд

Вчера, 19:29
Все дело в Intel Active Management Technology, при использовании которого можно получить доступ к системе за полминуты. Об этом рассказали специалисты F-Secure.

Компьютеры с процессором Intel можно взломать за 30 секунд

 

Программисты смогли обнаружить очередную брешь, позволяющая киберзлоумышленникам получить полный контроль над компьютером всего за 30 секунд. Все дело в Intel Active Management Technology, при использовании которого можно получить доступ к системе, не имея пароля. Несколько сложны уязвимости Meltdown и Spectre, но иначе дело обстоит с AMT: в данном случае воспользоваться ошибкой может любой человек, не обладающий даже азами программирования.

Intel предназначается для системных администраторов. Эта функция дает возможность удаленно дианонстировпть PC, ноутбуки и рабочие элементы, внедрять в них патчи и обсуживать иные мобильные устройства. Также AMT можно применять для взломов. Для этого требуется получение доступа к компьютеру, далее следует зайти в BIOS, выбрать Intel Management Engine BIOS Extension и ввести пароль «admin». Выполнив эти команды, открывается полный доступ к аппарату.
Никита Готский
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