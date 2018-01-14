Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Самый большой обменник криптовалют подвергся обвинениям в спам-атаке на биткоин

Самый большой обменник криптовалют подвергся обвинениям в спам-атаке на биткоин

Вчера, 17:16
Самый крупный криптообменник обвинили в совершении спам-атаки на биткоин. В этом Coinbase обвинили пользователи соцсети Twitter.

Самый большой обменник криптовалют подвергся обвинениям в спам-атаке на биткоин

 

Они заметили, что имеют место проблемы, связанные с неоправданно долгим подтверждением транзакций в биткоин-сети. Один из юзеров с никнеймом Civ Ekonom сообщил, 12 января был заблокирован вывод криптовалюты, и набор операций, ожидающих подтверждения, стал снижаться. Рост мемпула начался уже после фактического обновления транзакций. На аккаунте этого же пользователя указано, что снижение транзакций отмечено в 05:53 12 января. Также Civ Ekonom информирует о том, что обменник стал проводить каждую операцию отдельно, а не большими партиями, как прежде. При этом он искусственно увеличил сумму комиссии, которая была бы меньше при совокупном проведении транзакций.

Юзер заявил, что исходящие транзакции следует объединять с помощью SegWit – это позволит очистить мемпул. Пользователь подчеркнул, что такими темпами Coinbase может «угробить» свой бизнес.
Дарья Светозарова
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