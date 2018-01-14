Самый большой обменник криптовалют подвергся обвинениям в спам-атаке на биткоин

Самый крупный криптообменник обвинили в совершении спам-атаки на биткоин. В этом Coinbase обвинили пользователи соцсети Twitter.

Дарья Светозарова

Они заметили, что имеют место проблемы, связанные с неоправданно долгим подтверждением транзакций в биткоин-сети. Один из юзеров с никнеймом Civ Ekonom сообщил, 12 января был заблокирован вывод криптовалюты, и набор операций, ожидающих подтверждения, стал снижаться. Рост мемпула начался уже после фактического обновления транзакций. На аккаунте этого же пользователя указано, что снижение транзакций отмечено в 05:53 12 января. Также Civ Ekonom информирует о том, что обменник стал проводить каждую операцию отдельно, а не большими партиями, как прежде. При этом он искусственно увеличил сумму комиссии, которая была бы меньше при совокупном проведении транзакций.Юзер заявил, что исходящие транзакции следует объединять с помощью SegWit – это позволит очистить мемпул. Пользователь подчеркнул, что такими темпами Coinbase может «угробить» свой бизнес.