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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | На рынок выйдет бюджетный аналог iPhone X - Sharp Aquos S3

На рынок выйдет бюджетный аналог iPhone X - Sharp Aquos S3

Вчера, 16:18
Смартфон Sharp Aquos S3 посчитали недорогим вариантом iPhone X. Устройство вскоре поступит в реализацию.

На рынок выйдет бюджетный аналог iPhone X - Sharp Aquos S3

 

Спустя считанные сутки в продаже появится бюджетный смартфон Aquos S3, которого уже успели прозвать дешевым аналогом смартфона iPhone X. Самым главным различием между двумя продуктами является метод разблокировки: в Sharp сохраняется сканер отпечатков пальцев, а в мобильном гаджете от американской корпорации Apple имеется сканер Face ID. Также сообщается, что Sharp Aquos S3 выйдет на рынок с экраном Full HD на 6 дюймов, двойной камерой и слотом памяти на 256 Гб. Аналогом десятой версии "яблочной" модели его именуют, по большему счету, по причине схожего безрамочного дизайна переднего вида и хороших характеристик оперативности.

На территории США новинку будут продавать по стоимости около 600 долларов. В России его приблизительная цена составит 80 000 рублей.
Никита Готский
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