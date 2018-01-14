На рынок выйдет бюджетный аналог iPhone X - Sharp Aquos S3

Смартфон Sharp Aquos S3 посчитали недорогим вариантом iPhone X. Устройство вскоре поступит в реализацию.

Никита Готский

Спустя считанные сутки в продаже появится бюджетный смартфон Aquos S3, которого уже успели прозвать дешевым аналогом смартфона iPhone X. Самым главным различием между двумя продуктами является метод разблокировки: в Sharp сохраняется сканер отпечатков пальцев, а в мобильном гаджете от американской корпорации Apple имеется сканер Face ID. Также сообщается, что Sharp Aquos S3 выйдет на рынок с экраном Full HD на 6 дюймов, двойной камерой и слотом памяти на 256 Гб. Аналогом десятой версии "яблочной" модели его именуют, по большему счету, по причине схожего безрамочного дизайна переднего вида и хороших характеристик оперативности.На территории США новинку будут продавать по стоимости около 600 долларов. В России его приблизительная цена составит 80 000 рублей.