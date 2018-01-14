В Huawei анонсировали массовое обновление смартфонов Honor до Android Oreo

В компании Huawei сообщили о скором выпуске новой модели оболочки EMUI 8.0 на площадке Android Oreo. Интерфейс не нуждается в дополнительной установке – он доступен прямо «из коробки».

Дарья Светозарова

Установить новый интерфейс планируется на модели Honor View 10 и на будущем Honor 9 Lite. Представители компании разработчика предоставили официальные сведения насчет того, что будет содержать новая прошивка и когда следует ждать ее выхода. Известно, что на основе EMUI 8.0 будут функционировать целый список смартфонов бренда. В число «счастливчиков» вошли Honor 8, 8 Pro, 8 Lite, 9i и 7X.То обстоятельство, что с версии прошивки 5.1 перескочили сразу на 8.0 разработчики объяснили желанием внести ясность и избежать путаницы с уже используемой модификацией Android. Новейшая EMUI 8.0 оснащена не только базовым апгрейдом Android Oreo, но и фирменными функциями на основе автоматического обучения.Девайсы с обновленной прошивкой самостоятельно будут распределять системные ресурсы, учитывая активность пользователя. Они смогут вычислять и предугадывать желания владельца и безошибочно определять контекст происходящего. Точной даты выпуска оболочки производители не называют, однако утверждают, что это произойдет в ближайшем будущем.