Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Сети появилось видео нового китайского клона устройства Apple

В Сети появилось видео нового китайского клона устройства Apple

Вчера, 15:08
Китайские разработчики презентовали на видео очередной клон устройства Apple. На этот раз эксперты показали аналог беспроводной зарядки Apple AirPower.

В Сети появилось видео нового китайского клона устройства Apple

 

Сообщается, что на данный момент пока беспроводная зарядка Apple AirPower официально ещё не поступила в продажу, однако китайские специалисты уже успели разработать клона устройства. Известно, что компания из Китая, которая пожелала оставаться неизвестной, на видео представила своё изобретение, которое назвали Mini AirPower.


На видеохостинге YouTube уже моно посмотреть Mini AirPower в работе. Кроме того, китайский клон Apple AirPower является достаточно бюджетным и обойдется всего в 15 долларов США.
Светлана Славянская
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