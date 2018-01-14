В Сети появилось видео нового китайского клона устройства Apple

Китайские разработчики презентовали на видео очередной клон устройства Apple. На этот раз эксперты показали аналог беспроводной зарядки Apple AirPower.

Светлана Славянская

Сообщается, что на данный момент пока беспроводная зарядка Apple AirPower официально ещё не поступила в продажу, однако китайские специалисты уже успели разработать клона устройства. Известно, что компания из Китая, которая пожелала оставаться неизвестной, на видео представила своё изобретение, которое назвали Mini AirPower.На видеохостинге YouTube уже моно посмотреть Mini AirPower в работе. Кроме того, китайский клон Apple AirPower является достаточно бюджетным и обойдется всего в 15 долларов США.