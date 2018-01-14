Искусственный интеллект научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона

Специалисты из Японии разработали искусственный интеллект, который может создавать мемы про жизнь хозяина смартфона. Программа имеет такой алгоритм, что происходит синхронизация с девайсом и идёт изучение всего фото- и видеоконтента с сортировкой по геолокации и срока добавления, на основе чего и выполняется задача, как сообщает «Версия Инфо».

Интернет-мем – очень популярное явление в Сети, потому японские специалисты считают, что их разработка может привлечь внимание продвинутых пользователей. Эксперты обещают, что изображения выйдут действительно смешными и интересными. В настоящее время новинка проходит тест, однако есть информация, что она будет доступна на базе двух самых популярных операционных мобильных систем – Android и iOS.

Стоит отметить, что «вес» приложения будет небольшим. Максимум мемов, сколько пользователь сможет создать о себе, составляет 10 тысяч. Точные сроки выхода продукта в настоящее время не известны.

Ирина Летинская