Искусственный интеллект научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона

Искусственный интеллект научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфонаВчера, 16:09
Специалисты компании Cambridge Consultants научили компьютер, оснащенный искусственным интеллектом, превращать детские каракули в шедевры искусства. Программа
Новый исследовательский центр Honda R&D Center X планирует создать роботов и искусственный интеллект. Свою деятельность он начнет в апреле 2017 года.
Марк Цукерберг рассказал о намерении создать операционную систему для "умного дома". В основе этого программного обеспечения будет лежать искусственный