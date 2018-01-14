Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Искусственный интеллект научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона

Искусственный интеллект научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона

Вчера, 16:09
Специалисты из Японии разработали искусственный интеллект, который может создавать мемы про жизнь хозяина смартфона. Программа имеет такой алгоритм, что происходит синхронизация с девайсом и идёт изучение всего фото- и видеоконтента с сортировкой по геолокации и срока добавления, на основе чего и выполняется задача, как сообщает «Версия Инфо».

Искусственный интеллект научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона

 

Интернет-мем – очень популярное явление в Сети, потому японские специалисты считают, что их разработка может привлечь внимание продвинутых пользователей. Эксперты обещают, что изображения выйдут действительно смешными и интересными. В настоящее время новинка проходит тест, однако есть информация, что она будет доступна на базе двух самых популярных операционных мобильных систем – Android и iOS.

Стоит отметить, что «вес» приложения будет небольшим. Максимум мемов, сколько пользователь сможет создать о себе, составляет 10 тысяч. Точные сроки выхода продукта в настоящее время не известны.

Ирина Летинская
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