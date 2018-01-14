Американская
корпорация Apple презентовала рекламные видео для iPad Pro и iPhone X –
последней выпущенной продукции. Как сообщает «Версия Инфо», в роликах идёт
акцент на главных особенностях девайсов.
Ролик для iPad Pro
основан на истории девочки по имени Скаут, которая ранее уже снималась в видео
для Apple. Она катается на велосипеде, пока не замечает мужчину, читающего
прессу на лавке. Девочке не нравится его грустный вид, и она «разукрашивает»
это, добавляя на iPad Pro домашнюю утварь. Для такого героиня ролика использует
камеру TrueDepth, которая даёт дополнённую реальность – опцию, которой известны
все новейшие разработки Apple.
В 32-секундной рекламе
смартфона iPhone X также съёмка выделена, как главная особенность. Однако там
внимание больше уделяется режиму Portrait Lighting. По словам разработчиков, он
даст возможность сделать студийное качество для любого снимка, не обращаясь с
профессиональным фотографам и не задействовав специальную аппаратуру.
Большинство
интернет-пользователей высоко оценили такую рекламу Apple. Некоторые, впрочем,
заметили, что попытки американской корпорации внедрить новинки пока всё равно
не оправдывают как всегда высокую цену гаджетов.
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