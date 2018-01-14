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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Apple презентовала рекламные видео для iPad Pro и iPhone X

Apple презентовала рекламные видео для iPad Pro и iPhone X

Вчера, 16:30
Американская корпорация Apple презентовала рекламные видео для iPad Pro и iPhone X – последней выпущенной продукции. Как сообщает «Версия Инфо», в роликах идёт акцент на главных особенностях девайсов.

Apple презентовала рекламные видео для iPad Pro и iPhone X

 

Ролик для iPad Pro основан на истории девочки по имени Скаут, которая ранее уже снималась в видео для Apple. Она катается на велосипеде, пока не замечает мужчину, читающего прессу на лавке. Девочке не нравится его грустный вид, и она «разукрашивает» это, добавляя на iPad Pro домашнюю утварь. Для такого героиня ролика использует камеру TrueDepth, которая даёт дополнённую реальность – опцию, которой известны все новейшие разработки Apple.



В 32-секундной рекламе смартфона iPhone X также съёмка выделена, как главная особенность. Однако там внимание больше уделяется режиму Portrait Lighting. По словам разработчиков, он даст возможность сделать студийное качество для любого снимка, не обращаясь с профессиональным фотографам и не задействовав специальную аппаратуру.

 



Большинство интернет-пользователей высоко оценили такую рекламу Apple. Некоторые, впрочем, заметили, что попытки американской корпорации внедрить новинки пока всё равно не оправдывают как всегда высокую цену гаджетов.

 


Ирина Летинская
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