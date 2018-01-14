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| | Инженеры вернули кнопку Home в iPhone X

Инженеры вернули кнопку Home в iPhone X

Сегодня, 12:39
Инженеры знают, как можно возвратить клавишу Home на смартфон iPhone X. Подобным исследованием занимались эксперты из Китая.

Инженеры вернули кнопку Home в iPhone X

 

Китайские пользователи мобильной техники от американской компании Apple пытались выяснить, каким методом реально вернуть "домашнюю" кнопку на десятую версию iPhone. Новая разработка поможет потребителям снова пользоваться данной клавишей на мобильном гаджете.

Это реально благодаря присоединению разъема Lightning. Необходимо также добавить, что для многих лиц это открытие будет ключевым, потому как потерянная будто бы клавиша являлась ведущим элементом в управлении смартфоном. Устройство показали на форуме CES-2018, который состоялся на территории Лас-Вегаса. Помимо этого, при помощи новинки потребители iPhone X обрели разъем на 3,5 мм, который поможет подключиться наушникам. О дате продажи модели ничего неизвестно.
Никита Готский
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