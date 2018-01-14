Huawei показала концепты смартчасов Bezels

Китайская фирма Huawei представила первые концепты смартчасов Bezels. Новинки уже появились в Сети.

Никита Готский

В последнее время представители этой компании стараются как можно чаще радовать потребителей своей продукцией. Теперь китайцы решили создавать и "умные" часы. В данное время разработчики заканчивают вести работу над уже имеющимся устройством Huawei Watch 2, функционирующем на платформе операционной системы Android 3.0. Также известно, что сотрудники концерна трудятся и над еще одной подобной моделью.Компания уже получила патент на проект. Как выяснилось, Huawei запатентовали еще одни смартчасы. Эта модель в полной мере избавлена от стандартных клавиш, все манипуляции возможны благодаря сенсорному монитору. Запустить экран несложно при помощи оперативного тройного касания циферблата.