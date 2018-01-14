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| | Huawei показала концепты смартчасов Bezels

Huawei показала концепты смартчасов Bezels

Сегодня, 11:45
Китайская фирма Huawei представила первые концепты смартчасов Bezels. Новинки уже появились в Сети.

Huawei показала концепты смартчасов Bezels

 

В последнее время представители этой компании стараются как можно чаще радовать потребителей своей продукцией. Теперь китайцы решили создавать и "умные" часы. В данное время разработчики заканчивают вести работу над уже имеющимся устройством Huawei Watch 2, функционирующем на платформе операционной системы Android 3.0. Также известно, что сотрудники концерна трудятся и над еще одной подобной моделью.

Компания уже получила патент на проект. Как выяснилось, Huawei запатентовали еще одни смартчасы. Эта модель в полной мере избавлена от стандартных клавиш, все манипуляции возможны благодаря сенсорному монитору. Запустить экран несложно при помощи оперативного тройного касания циферблата.
Никита Готский
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