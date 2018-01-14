Эксперты выяснили, остается ли камера Lumia 950 XL лучшей среди всех смартфонов

Долгие годы камера смартфона Lumia 950 XL осталась лучшей среди всех популярных смартфонов мира. Однако эксперты проаннотировали новинки технологического рынка и выяснили, остается ли лидером среди камер аппарат Lumia 950 XL.

Светлана Славянская

Серия Lumia была известна своими превосходными камерами. Lumia 1020, Lumia 1520/930 и даже серии Lumia 950 были самыми лучшими камерами в смартфонах на протяжении двух лет. Однако время шло и конкуренция догнала, поэтому у Lumia 950 XL уж не самая качественная камера. Сообщаются, что новые камеры на устройствах iPhone и Android являются намного современнее.Однако это не значит, что камера на флагмане Lumia стала плохой. Фактически, большинство флагманских камер Lumia по-прежнему демонстрируют отличное качество и будут востребованными в 2018 году. Конечно, теперь Lumia не может претендовать на звание лучшей камеры, однако она остается одной из лучших.