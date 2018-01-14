Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Эксперты назвали 5 скрытых инструкций в Instagram

Эксперты назвали 5 скрытых инструкций в Instagram

Сегодня, 09:28
Эксперты сообщили, что пользователи могут сделать гораздо больше, чем просто щелкнуть фильтр на фотографии и отправить его в Instagram. Названы 5 способов, которые помогут улучшить внешний вид фотографий с помощью фильтров и инструментов редактирования Instagram.

Эксперты назвали 5 скрытых инструкций в Instagram

 

Если найденный фильтр, который понравился, слишком яркий, то можно изменить его интенсивность и влияние на фотографию. Для этого существует специальный слайдер, который настраивает интенсивность эффекта. Instagram имеет 40 фильтров, однако те, которые не используются регулярно, можно скрыть или переместить в конец строки, оставив не более 10 или 15 фильтров. Также соцсеть предлагает применить фильтры к отдельным фотографиям в альбоме.

Кроме того, в самом Instagram можно регулировать яркость, контрастность, основные моменты и тени, а также выбрать эффект виньетки или наклона. В дополнение к фильтрам и инструментам редактирования в Instagram есть еще один инструмент, который чаще всего игнорируется, а именно Lux, который помогает сбалансировать неравномерную экспозицию снимка.
Светлана Славянская
Новости по теме
Эксперты назвали тайные функции сети Instagram, о которых многие не знали
Эксперты назвали тайные функции сети Instagram, о которых многие не знали

Пользователи Сети со всего мира назвали социальную сеть Instagram самой популярной. Однако не все знают о тайных функциях сети, которые рассказали эксперты.

Названия фильтров в Instagram стали популярными детскими именами в США
Названия фильтров в Instagram стали популярными детскими именами в США

Сейчас в мире инновационного бума нет ничего зазорного в том, что молодые семейные пары назовут своего первенца именем героя видеоигр или звезды YouTube.

Instagram добавили 5 новых фильтров
Instagram добавили 5 новых фильтров

Сегодня, 17 декабря 2014 года, популярным сервисом Instagram, с помощью которого можно быстро размещать фото, было запущено ещё 5 дополнительных фильтров:

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости