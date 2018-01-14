Эксперты назвали 5 скрытых инструкций в Instagram

Эксперты сообщили, что пользователи могут сделать гораздо больше, чем просто щелкнуть фильтр на фотографии и отправить его в Instagram. Названы 5 способов, которые помогут улучшить внешний вид фотографий с помощью фильтров и инструментов редактирования Instagram.

Светлана Славянская

Если найденный фильтр, который понравился, слишком яркий, то можно изменить его интенсивность и влияние на фотографию. Для этого существует специальный слайдер, который настраивает интенсивность эффекта. Instagram имеет 40 фильтров, однако те, которые не используются регулярно, можно скрыть или переместить в конец строки, оставив не более 10 или 15 фильтров. Также соцсеть предлагает применить фильтры к отдельным фотографиям в альбоме.Кроме того, в самом Instagram можно регулировать яркость, контрастность, основные моменты и тени, а также выбрать эффект виньетки или наклона. В дополнение к фильтрам и инструментам редактирования в Instagram есть еще один инструмент, который чаще всего игнорируется, а именно Lux, который помогает сбалансировать неравномерную экспозицию снимка.