OnePlus 3 и OnePlus 3T получат технологию Face Unclock

Смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 3Tвыйдут с поддержкой Face Unlock. Об этом пишут издания, знакомые с процессом создания устройств.

Никита Готский

Данная технология получает все большую популярность на мобильном рынке, поэтому производители смартфонов OnePlus 3 и OnePlus 3T приняли решение внедрит ее и в свои модели. Компания пошла навстречу своим клиентам. По словам ее руководителей, в данное время нет смысла не помещать те важные и полезные элементы, которые пользуются спросом на рынке. Немного позже Face Unclock будет реализована в одной из бета-версий OnePlus 3 и OnePlus 3T. Точное время пока не указывается.Прежде сообщалось,что выход безрамочного смартфона OnePlus 6 пройдет в конце второго квартала этого года. Известно, что устройство получит процессор на 8 ядер, графический ускоритель Adreno 630 и еще ряд важных опций.