Bigmoon Entertainment анонсировала симулятор для гонок Dakar 18, который будет посвящен знаменитому ралли. Разработчики сообщили, что выйдет игра на графическом двигателе Unreal Engine. Она будет совместима с PlayStation 4, Xbox One и PC.

Приобрести контент можно будет в цифровом магазине Steam. Когда игру представят широкой публике, пока не сообщается, однако создатели пролили свет на некоторые характеристики и локации.Геймеры будут иметь дело с 15 тысячами километров игрового мира. В игре доступны опции смены погоды, времени суток. Игроки смогут играть за любой из заявленных экипажей в реальной гонке. К их услугам большегрузы, мотоциклы и квадроциклы.