Bigmoon Entertainment анонсировала симулятор для гонок Dakar 18

Геймеры будут иметь дело с 15 тысячами километров игрового мира. В игре доступны опции смены погоды, времени суток. Игроки смогут играть за любой из заявленных экипажей в реальной гонке. К их услугам большегрузы, мотоциклы и квадроциклы.
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