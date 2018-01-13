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| | Bigmoon Entertainment анонсировала симулятор для гонок Dakar 18

Bigmoon Entertainment анонсировала симулятор для гонок Dakar 18

Вчера, 19:55
Bigmoon Entertainment анонсировала симулятор для гонок Dakar 18, который будет посвящен знаменитому ралли. Разработчики сообщили, что выйдет игра на графическом двигателе Unreal Engine. Она будет совместима с PlayStation 4, Xbox One и PC.

Bigmoon Entertainment анонсировала симулятор для гонок Dakar 18

 

Приобрести контент можно будет в цифровом магазине Steam. Когда игру представят широкой публике, пока не сообщается, однако создатели пролили свет на некоторые характеристики и локации.


Геймеры будут иметь дело с 15 тысячами километров игрового мира. В игре доступны опции смены погоды, времени суток. Игроки смогут играть за любой из заявленных экипажей в реальной гонке. К их услугам большегрузы, мотоциклы и квадроциклы.

Дарья Светозарова
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