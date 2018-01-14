В Apple наблюдается дефицит аккумуляторов для iPhone 6 Plus

В Apple сообщили о дефиците аккумуляторов для плюсовой версии шестой модели iPhone. В то же время iPhone 7, 7 Plus и iPhone SE полностью укомплектованы накопителями энергии.

Дарья Светозарова

В конце прошлого года представители «яблочной» корпорации принесли извинения своим клиентам за промедления в работе девайсов и решили компенсировать неудобства большой скидкой на аккумуляторы. Если в 2017 году замена батареи стоила 79 долларов, то в текущем году цена снижена до 29 долларов.Однако сотрудники компании не ожидали такого ажиотажа. Желающих воспользоваться выгодным предложением оказалось больше, чем имеющихся в наличии аккумуляторов. В сервисных центрах США сообщили, что дефицит батарей на iPhone 6 Plus удастся устранить только к концу марта. Сообщается, что на сегодняшний день срок ожидания комплектующих для владельцев шестой модели «яблочного» гаджета составляет 14 дней.