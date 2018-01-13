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| | Симулятор пениса Genital Jousting выйдет 18 января

Симулятор пениса Genital Jousting выйдет 18 января

Вчера, 19:22
Симулятор пениса Genital Jousting выйдет уже на следующей неделе, причем с сюжетным режимом. Разработали игру в Devolver Digital.

Симулятор пениса Genital Jousting выйдет 18 января

 

Об этом сообщили СМИ, специализирующиеся на мире компьютеров. Очередная легенда "Раннего доступа" станет полноценной игрой. Так, симулятор мужского полового органа появится на рынке 18 января, и вместе с сюжетным режимом. Фрагменты игры выделили в отдельный трейлер. В компании-разработчике сообщают, что стоимость релиза будет увеличена. К примеру, в настоящее время в Steamпроект стоит только 129 рублей.

Авторы решили по-настоящему удивить своих потребителей и выпустили нечто неординарное. В магазине студии можно приобрести плюшевый 25-сантиметровый пенис в женском одеянии. Когда игрушка сжимается в руках, издается неожиданное звучание. Данный экземпляр реализуется по цене в 30 американских долларов, в комплекс входит копия Genital Jousting для Steam, имеется и опция отправки в Россию.
Никита Готский
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