Симулятор пениса Genital Jousting выйдет 18 января

Симулятор пениса Genital Jousting выйдет уже на следующей неделе, причем с сюжетным режимом. Разработали игру в Devolver Digital.

Никита Готский

Об этом сообщили СМИ, специализирующиеся на мире компьютеров. Очередная легенда "Раннего доступа" станет полноценной игрой. Так, симулятор мужского полового органа появится на рынке 18 января, и вместе с сюжетным режимом. Фрагменты игры выделили в отдельный трейлер. В компании-разработчике сообщают, что стоимость релиза будет увеличена. К примеру, в настоящее время в Steamпроект стоит только 129 рублей.Авторы решили по-настоящему удивить своих потребителей и выпустили нечто неординарное. В магазине студии можно приобрести плюшевый 25-сантиметровый пенис в женском одеянии. Когда игрушка сжимается в руках, издается неожиданное звучание. Данный экземпляр реализуется по цене в 30 американских долларов, в комплекс входит копия Genital Jousting для Steam, имеется и опция отправки в Россию.