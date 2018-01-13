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| | Создан "умный" унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон

Создан "умный" унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон

Вчера, 17:57
На выставке CES-2018 помимо множества инновационных разработок был представлен «умный» унитаз. Он начинает по-тихому смывать фекалии в зависимости от их веса и покажет человеку, насколько он здоров по анализу мочи и экскрементов.

Создан "умный" унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон

 

Разработчики из Китая анонсировали «умный» унитаз, аналогов которому нет во всём мире. Согласно данным от разработчиков, пользователь сможет сразу же сделать анализ своей мочи и экскрементов. Кроме того, унитаз будет определять общую массу всех фекалий и в зависимости от объёма шум и частота смывания смогут определяться автоматически.

Владелец такого необычного девайса сможет подключить статистику походов в туалет к смартфону. В специальном приложении для Android будет отображаться подробная информация о том, насколько часто человек ходил в туалет, какой состав веществ был в фекалиях. Это поможет пользователю следить за состоянием своего здоровья, а с отчётом из приложения можно будет ходить к врачу, не сдавая при этом дополнительных анализов. Стоимость «умного» унитаза составляет 1000 долларов.
Вещий Олег
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