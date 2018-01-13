Создан "умный" унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон

На выставке CES-2018 помимо множества инновационных разработок был представлен «умный» унитаз. Он начинает по-тихому смывать фекалии в зависимости от их веса и покажет человеку, насколько он здоров по анализу мочи и экскрементов.

Вещий Олег

Разработчики из Китая анонсировали «умный» унитаз, аналогов которому нет во всём мире. Согласно данным от разработчиков, пользователь сможет сразу же сделать анализ своей мочи и экскрементов. Кроме того, унитаз будет определять общую массу всех фекалий и в зависимости от объёма шум и частота смывания смогут определяться автоматически.Владелец такого необычного девайса сможет подключить статистику походов в туалет к смартфону. В специальном приложении для Android будет отображаться подробная информация о том, насколько часто человек ходил в туалет, какой состав веществ был в фекалиях. Это поможет пользователю следить за состоянием своего здоровья, а с отчётом из приложения можно будет ходить к врачу, не сдавая при этом дополнительных анализов. Стоимость «умного» унитаза составляет 1000 долларов.