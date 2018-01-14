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| | На CES-2018 показали гоночного робота и браслеты для разговоров

На CES-2018 показали гоночного робота и браслеты для разговоров

Сегодня, 02:30
Стало известно, что показали на форуме CES-2018. Мероприятие состоялось на территории Лас-Вегасе.

На CES-2018 показали гоночного робота и браслеты для разговоров

 

В американском городе закончилась выставка CES, где новинки продемонстрировали как мировые гиганты, так и стартапы в поисках инвестора. На мероприятии было много чего интересно и стоящего внимания.

К примеру, разработчики из компании Samsung показали браслет, с помощью которого можно разговаривать про смартфону через пальцы. Фирма Hip'Aip выпустила подушку безопасности на пояс, которая окажется полезной как в зимнее время во время гололеда, так и отдельным группам лиц, вроде пенсионеров. Когда человек падает, срабатывают специальные датчики, и подушка надувается, спасая его от получения разных травм.

Сотрудники концерна Furrion выпустили огромный экзоскелет в 4,5 метра в высоту и массой в 3,6 тонн. Устройством управляет сидящий внутри него человек, а в будущем экзоскелет намерены применять в гонках, к тому же он может разгоняться до 32 км/ч.
Никита Готский
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