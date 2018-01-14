Инженер смог увеличить мощность старого PC в 4 раза

Китайские эксперты знают, как увеличить мощность старого компьютера в 4 раза. Об этом сообщают журналисты, ознакомленные с ситуацией.

Никита Готский

Один из программистов обнародовал в мировой "паутинке" итоги собственной работы над обновлением старого персонального компьютера на платформе процессора Intel Celeron Northwood, созданного в 2002 году. Специалист для этого присоединил микросхему к материнской плате P5K и установил механизм охлаждения с жидким азотом. После этого устройство принялось функционировать в четыре раза быстрее, а мощность составила 4,5 ГГц, тогда как прежде компьютер мог "похвастаться" показателем в 1,2 ГГц.Талантливый инженер сообщил, что такая система в значительной мере ему помогла, иначе процессор ликвидировался бы уже через несколько секунд после включения механизма. Отныне при помощи данной разработки обычные пользователи могу модернизировать собственные устаревшие компьютеры.