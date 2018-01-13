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| | Новый рендер LG G7 появился в Интернете

Новый рендер LG G7 появился в Интернете

Сегодня, 12:07
В Интернете появился рендер LG G7, что позволяет увидеть дизайн нового гаджета. Устройство имеет отличное соотношение размера экрана и фронтальной панели.

Новый рендер LG G7 появился в Интернете

 

Создатели смартфонов в данное время постепенно отходят о планов сборки габаритных аппаратов, вместо этого фокусирую свое внимание на сужении рамок, которые окаймляют монитор, расширяя соотношение размеров дисплея и плоски фронтальной панели. Одним из таких смартфонов является новинка от южнокорейской фирмы LG G7. Как гласят специалисты, ознакомленный с флагманом, в верхней части смартфона на узкой панели находится место для датчиков, динамика и того, что можно считать фронтальной камерой и объективами. Также можно отметить, что в нижней части устройства нет такой панели, какая есть у десятой версии iPhone.

По имеющимся данным, LG G7 станет работать на системе Snapdragon 845, на рынок он выйдет с OLED-экраном FullVision. Премьера смартфона состоится в марте.
Никита Готский
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