Защищенный смартфон HTC U11 EYE получит LCD3-экран

В Сети была опубликована подробная информация относительно технических характеристик нового смартфона от компании HTC модели U11 EYE. Кроме защиты от пыли и влаги смартфон также оснастят современным дисплеем, выполненным по технологии LCD3.

Александр Вест

Согласно обнародованным данным, новый смартфон от HTC получит дисплей с матрицей на 6 дюймов с разрешением Full HD+, а в качестве заводской операционной системы было решено устанавливать в гаджет Android Nougat. Постоянная память гаджета будет установлена в размере 64 гигабайт, а оперативную память в смартфон поместят в общем количестве 4 гигабайта. Стоит отметить весьма ёмкую аккумуляторную батарею объёмом в 3930 мАч, зарядку которой можно будет осуществить через USB разъём типа C.Напомним, что официальная презентация нового устройства должна состояться 15 января 2018 года, а минимальная цена аппарата на китайском рынке заявлена в 510 долларов. Также известно, что смартфон будет представлен в трёх цветах корпуса: серый, красный и черный.