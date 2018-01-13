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| | Защищенный смартфон HTC U11 EYE получит LCD3-экран

Защищенный смартфон HTC U11 EYE получит LCD3-экран

Сегодня, 12:00
В Сети была опубликована подробная информация относительно технических характеристик нового смартфона от компании HTC модели U11 EYE. Кроме защиты от пыли и влаги смартфон также оснастят современным дисплеем, выполненным по технологии LCD3.

Защищенный смартфон HTC U11 EYE получит LCD3-экран

 

Согласно обнародованным данным, новый смартфон от HTC получит дисплей с матрицей на 6 дюймов с разрешением Full HD+, а в качестве заводской операционной системы было решено устанавливать в гаджет Android Nougat. Постоянная память гаджета будет установлена в размере 64 гигабайт, а оперативную память в смартфон поместят в общем количестве 4 гигабайта. Стоит отметить весьма ёмкую аккумуляторную батарею объёмом в 3930 мАч, зарядку которой можно будет осуществить через USB разъём типа C.

Напомним, что официальная презентация нового устройства должна состояться 15 января 2018 года, а минимальная цена аппарата на китайском рынке заявлена в 510 долларов. Также известно, что смартфон будет представлен в трёх цветах корпуса: серый, красный и черный.
Александр Вест
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