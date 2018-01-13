В США создали секс-робота, меняющего внешний вид

Благодаря ряду внесенных изменений пользователи смогут изменить тип личности в разделе настройки и даже сохранить понравившийся образ в специально отведенном профиле. Сейчас более нежная Гармония может за рекордно короткий промежуток времени превратиться в сексуальную и яркую девушку-вамп, называемую Солоникой, однако разработчики не намерены останавливаться на достигнутом. Они планируют создать до 18 индивидуальных типажей робота, среди которых девушка-скромняшка и развратная дама.
В США создали секс-робота, меняющего внешний видСегодня, 10:40
Таким образом, всемирно известная организация по производству секс-роботов, намерена удовлетворить растущий спрос на продукцию, которая предназначена для
В США создали секс-куклу по имени Хармони, которая умеет имитировать оргазм. У нее больше десятка вариантов половых губ и цвета сосков.
В США представители компании Abyss Creation сообщили о том, что в 2017 году намерены заменить женщин на секс-роботов, обладающих искусственным интеллектом.