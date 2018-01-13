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| | В США создали секс-робота, меняющего внешний вид

В США создали секс-робота, меняющего внешний вид

Сегодня, 10:40
Показ новой разработки прошел в рамках выставки инновационных электронных устройств CES-2018. По данным, предоставленным изданием Daily Mail, необычный секс-робот, созданный специалистами из организации Abyss Creations, носит имя Гармония. Он может менять свой внешний вид, подстраиваясь под вкусы владельцев.

В США создали секс-робота, меняющего внешний вид

 

Благодаря ряду внесенных изменений пользователи смогут изменить тип личности в разделе настройки и даже сохранить понравившийся образ в специально отведенном профиле. Сейчас более нежная Гармония может за рекордно короткий промежуток времени превратиться в сексуальную и яркую девушку-вамп, называемую Солоникой, однако разработчики не намерены останавливаться на достигнутом. Они планируют создать до 18 индивидуальных типажей робота, среди которых девушка-скромняшка и развратная дама.


В планах на будущее значится оснащение секс-роботов 30 различными типами лиц и индивидуальными телами. Кроме того, пользователи смогут регулировать размер груди куклы в зависимости от своих предпочтений.

Пойда Анна
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