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| | Apple всерьёз займется технологиями дополненной реальности

Apple всерьёз займется технологиями дополненной реальности

Сегодня, 10:17
Эксперты по виртуальным очкам сообщают, что американский бренд Apple ищет себе партнёров для создания новых разработок.

Apple всерьёз займется технологиями дополненной реальности

 

Согласно предоставленной VladTime информации, разработчики Apple встретились с представителями крупных компаний, чтобы заключить договора о создании потенциально нового шлема VR. Компания заинтересована в создании технологий дополненной реальности, но сотрудничать со всеми подряд не намерена. Предполагается, что контракт мог быть заключен с корпорацией Google или Samsung.

Оба бренда являются главными конкурентами для Apple. Аналитики утверждают, что «яблочной» корпорации не удастся ворваться в лидеры по производству VR-очков. Дело в том, что все технологии будут взяты у других разработчиков, которые в свою очередь намерены реализовывать технологию в своих гаджетах. Сейчас в App Store есть свыше десятка приложений, которые предназначены для использования с технологией дополненной реальности, но Apple на данный момент не анонсировала выход таких девайсов.
Вещий Олег
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