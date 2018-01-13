Apple всерьёз займется технологиями дополненной реальности

Эксперты по виртуальным очкам сообщают, что американский бренд Apple ищет себе партнёров для создания новых разработок.

Вещий Олег

Согласно предоставленной VladTime информации, разработчики Apple встретились с представителями крупных компаний, чтобы заключить договора о создании потенциально нового шлема VR. Компания заинтересована в создании технологий дополненной реальности, но сотрудничать со всеми подряд не намерена. Предполагается, что контракт мог быть заключен с корпорацией Google или Samsung.Оба бренда являются главными конкурентами для Apple. Аналитики утверждают, что «яблочной» корпорации не удастся ворваться в лидеры по производству VR-очков. Дело в том, что все технологии будут взяты у других разработчиков, которые в свою очередь намерены реализовывать технологию в своих гаджетах. Сейчас в App Store есть свыше десятка приложений, которые предназначены для использования с технологией дополненной реальности, но Apple на данный момент не анонсировала выход таких девайсов.