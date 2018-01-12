NVIDIA принимает заявки на прохождение бета-теста GeForce Now

Разработчик заявил о появлении игрового стримингового сервиса GeForce Now, созданного в виде бета-версии на бесплатной основе для большей части персональных компьютеров и ноутбуков, функционирующих на платформе Windows. Новинка дает возможность пользователю играть с максимальными настройками даже на тех PC, которые отличаются несложной конфигурацией, а также не думать о нужном обновлении драйверов и установке патчей. Не так давно NVIDIA открыла очередной центр GeForce Now, находящихся в столице Голландии Амстердаме. Разработчик заявил о появлении игрового стримингового сервиса GeForce Now, созданного в виде бета-версии на бесплатной основе для большей части персональных компьютеров и ноутбуков, функционирующих на платформе Windows. Новинка дает возможность пользователю играть с максимальными настройками даже на тех PC, которые отличаются несложной конфигурацией, а также не думать о нужном обновлении драйверов и установке патчей. Не так давно NVIDIA открыла очередной центр GeForce Now, находящихся в столице Голландии Амстердаме.





Никита Готский

Начинается прием заявок на бета-тестирование сервиса GeForce Now. Об этом рассказали сотрудники студии NVIDIA.Помимо этого студия показала новый тип экранов Big Format Gaming Displays. Те мониторы, которые были выпущены в сотрудничестве с компаниями Acer, ASUS и HP, получили дисплеи на 65 дюймов и частотой 120 Гц.