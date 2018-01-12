NVIDIA принимает заявки на прохождение бета-теста GeForce Now

Разработчик заявил о появлении игрового стримингового сервиса GeForce Now, созданного в виде бета-версии на бесплатной основе для большей части персональных компьютеров и ноутбуков, функционирующих на платформе Windows. Новинка дает возможность пользователю играть с максимальными настройками даже на тех PC, которые отличаются несложной конфигурацией, а также не думать о нужном обновлении драйверов и установке патчей. Не так давно NVIDIA открыла очередной центр GeForce Now, находящихся в столице Голландии Амстердаме.
NVIDIA принимает заявки на прохождение бета-теста GeForce NowВчера, 21:30
Пользователи получили возможность детального знакомства с новой архитектурой Nvidia Maxwell. Представителем оной является GeForce GTX 950, которая, при этом,
Согласно последнему отчету возможностей GeForce Experience Share, у сервиса появилась поддержка потоковой передачи 4K-игр. Обновленная вкладка позволяет
Корпорация NVIDIA прекращает выпуск современных видеокарт GeForce GTX 960 с 2 Гб памяти. Отмечается, что останутся только версии на 4 Гб.