3 млн человек играют в PUBG на приставке Xbox One

Компания Microsoft сообщила о том, что за 3 недели после выхода PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) 3 млн игроков на Xbox One успели ее приобрести. Microsoft обогнала при запуске многопользовательской онлайн-игры своего конкурента – японскую компанию Sony.

Компанией Microsoft было сообщено, что менее чем за месяц с момента выхода многопользовательского онлайн-шутера PUBG уже было продано 3 млн копий для игровых приставок Xbox One. Согласно статистике продаж, немногим играм удается достигнуть похожих показателей даже через год.Об успехе среди геймеров PlayerUnknown’s Battlegrounds сообщили именно представители Microsoft, а не разработчики игры из Bluehole. Очевидно, что владелец Xbox One радуется позиции лидера, превзошедшего собственного конкурента из Sony в лице игровой консоли PlayStation – Microsoft первыми получили право на распространение PUBG.Пока игра вышла только в режиме, аналогичному «раннему доступу» в Steam, ведь на самом деле PUBG является еще фактически не законченной в плане разработки.