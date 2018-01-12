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| | Коробка «рассекретила» характеристики Samsung Galaxy S9

Коробка «рассекретила» характеристики Samsung Galaxy S9

Вчера, 20:30
«Живой» снимок розничной упаковки Samsung Galaxy S9 раскрыло все технические секреты флагманского смартфона. Презентация гаджета назначена на конец февраля в ходе мероприятия MWC 2018.

Коробка «рассекретила» характеристики Samsung Galaxy S9

 

В Сети появился снимок коробки будущего флагмана Samsung Galaxy S9. Фото «рассекретило» технические параметры новинки. Отмечается, что большинство слухов, касающихся аппаратной части подтвердились, при этом особых изменений в дизайне гаджета не ожидается. На упаковке указано, что новый флагман получит экран 5,8 дюймов с разрешением 2960 на 1440 точек. О процессоре ничего не сказано, но объем оперативной памяти составит 4 Гб, а флеш-модуля – 64 Гб. Устройство получит 12 Мп основную камеру с функциями переменной диафрагмы и стабилизации изображения и 8 Мп фронтальную.

Также из фото следует, что Samsung Galaxy S9 будет оснащен сканером радужки глаза и модулем беспроводной зарядки. Защита от влажности и пыли – по стандарту IP68.
Виктория Озерова
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