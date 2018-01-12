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| | Нейросеть обучили созданию сайтов по скриншоту

Нейросеть обучили созданию сайтов по скриншоту

Вчера, 20:26
Продукт прошлогоднего датского стартапа от Uizard Technologies, нейросеть pix2code обучена по изображению или скриншоту сайта или страницы с пользовательским интерфейсом создавать новую страницу с этим оформлением и кодом. Создатели отказываюсь публиковать открыто код нейросети.

Нейросеть обучили созданию сайтов по скриншоту

 

На основе разработки датской компании Uizard Technologies, FloydHub создали нейросеть, аналогичную pix2code. Как и оригинал, созданная нейросеть способна, при наличии картинки или скриншота с интерфейсом сайта или страницы, воссоздать определенный сайт.

Автоматичское создание сайтов реализуется в три последовательных этапа. В первом этапе входит загрузка изображения в нейросеть, во втором нейросеть занимается преобразованием элементов в CSS и HTML-коды. В заключительном третьем этапе пользователь должен получить готовый образец сайта.

После обработки нейросетью изображений, разработчики присваивали частям страниц HTML-теги, благодаря которым возможно создание шаблонных сайтов.
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