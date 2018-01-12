Нейросеть обучили созданию сайтов по скриншоту

Продукт прошлогоднего датского стартапа от Uizard Technologies, нейросеть pix2code обучена по изображению или скриншоту сайта или страницы с пользовательским интерфейсом создавать новую страницу с этим оформлением и кодом. Создатели отказываюсь публиковать открыто код нейросети.

На основе разработки датской компании Uizard Technologies, FloydHub создали нейросеть, аналогичную pix2code. Как и оригинал, созданная нейросеть способна, при наличии картинки или скриншота с интерфейсом сайта или страницы, воссоздать определенный сайт.Автоматичское создание сайтов реализуется в три последовательных этапа. В первом этапе входит загрузка изображения в нейросеть, во втором нейросеть занимается преобразованием элементов в CSS и HTML-коды. В заключительном третьем этапе пользователь должен получить готовый образец сайта.После обработки нейросетью изображений, разработчики присваивали частям страниц HTML-теги, благодаря которым возможно создание шаблонных сайтов.