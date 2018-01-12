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| | Дилдо-гироскутер с вибратором для мастурбации на улице поступил в продажу

Дилдо-гироскутер с вибратором для мастурбации на улице поступил в продажу

Вчера, 19:42
Дилдо-гироскутер был презентован в США в 2016 году и уже стал получать распространение в европейских странах. Виброскутер с дилдо для мастурбации и сексуальных утех девушки уже поступил в продажу за 2000 долларов, о чём сообщает VistaNews.

Дилдо-гироскутер с вибратором для мастурбации на улице поступил в продажу

 

Такое средство для передвижения было продемонстрировано в США и получило широкое применение в Японии. Анонс виброскутера собрал огромное количество просмотров. Автор сообщает, что сначала спрос на дилдо-гироскутеры, как он их называет, был не особо велик, но теперь стоимость может достигать 2000 долларов. В основном покупателями становятся жители США, Германии, Франции, Японии и Китая.

Дилдо-гироскутер с вибратором для мастурбации на улице поступил в продажу

 

Суть виброскутера заключается в том, что девушка должна обязательно ехать в юбке или любой другой одежде, позволяющей «сидушке-вибратору» добраться до влагалища. В результате во время поездки совершаются поступательные движения, и девушка начинает мастурбировать. Стоит отметить, что все эти действия не скрыты от прохожих, поэтому каждый может даже заметить интимные части тела девушки. В России виброскутеры не пользуются спросом, сообщают разработчики из США.
Вещий Олег
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