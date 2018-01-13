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| | Консоль PlayStation 4 получит новый контроллер

Консоль PlayStation 4 получит новый контроллер

Сегодня, 07:40
Игровая консоль PS4 в скором времени будет оборудована устройством Onyx от компании-производителя Hori. Sony анонсировала премьеру нового контроллера уже на следующей неделе.

Консоль PlayStation 4 получит новый контроллер

 

Японской компанией Sony анонсировано новое устройство Onyx от компании Hori, которое будет выполнять функцию игрового контроллера для консоли PlayStation 4. 15 января контроллер появится в ассортименте магазинов в некоторых странах, в число которых не входит Россия.

Внешне Onyx имеет большое сходство с Nacon Wired Compact Controller, однако, в отличие от него, новый контроллер оснащен соединением Bluetooth, не требующим проводного подключения. Также Onyx оборудован большой кнопкой с тачпадом, двумя вибрационными моторами и ассиметричными стиками. Среди недостатков можно отметить отсутствие USB-кабеля в комплекте консоли, который обеспечил бы ей своевременную подзарядку.

В сегодняшний день цена устройства остается неизвестной, но, в связи с появлением в продаже, эта ситуация должно скоро измениться.
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