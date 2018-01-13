Консоль PlayStation 4 получит новый контроллер

Игровая консоль PS4 в скором времени будет оборудована устройством Onyx от компании-производителя Hori. Sony анонсировала премьеру нового контроллера уже на следующей неделе.

Японской компанией Sony анонсировано новое устройство Onyx от компании Hori, которое будет выполнять функцию игрового контроллера для консоли PlayStation 4. 15 января контроллер появится в ассортименте магазинов в некоторых странах, в число которых не входит Россия.Внешне Onyx имеет большое сходство с Nacon Wired Compact Controller, однако, в отличие от него, новый контроллер оснащен соединением Bluetooth, не требующим проводного подключения. Также Onyx оборудован большой кнопкой с тачпадом, двумя вибрационными моторами и ассиметричными стиками. Среди недостатков можно отметить отсутствие USB-кабеля в комплекте консоли, который обеспечил бы ей своевременную подзарядку.В сегодняшний день цена устройства остается неизвестной, но, в связи с появлением в продаже, эта ситуация должно скоро измениться.