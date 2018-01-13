Компания LG анонсировала показ преемника G7 в 2018 году

Мероприятия по изменению дизайна нового флагмана были запланированы еще на ушедший год, однако после демонстраций нескольких смартфонов в средней ценовой нише, ребрендинг преемника G7 решили отложить. Отмечается, что компания уже успела запатентовать три модели: LG Icon, LG Aicon, LG Aiconn. Позже представители LG заявили, что все модели рабочие и в будущем будут модифицированы.
Подробная информация о новом флагмане пока не сообщается. Какими будут ТТХ будущего смартфона, представители компании утаивают. Единственное, что просочилось в Сеть – это сведения о том, что устройство получит безрамочный экран с высоким разрешением.