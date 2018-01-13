Компания LG анонсировала показ преемника G7 в 2018 году

Компания LG собирается представить преемника смартфона G7. Представители компании сообщили, что новое устройство получит безрамочный экран.

Дарья Светозарова

Мероприятия по изменению дизайна нового флагмана были запланированы еще на ушедший год, однако после демонстраций нескольких смартфонов в средней ценовой нише, ребрендинг преемника G7 решили отложить. Отмечается, что компания уже успела запатентовать три модели: LG Icon, LG Aicon, LG Aiconn. Позже представители LG заявили, что все модели рабочие и в будущем будут модифицированы.Подробная информация о новом флагмане пока не сообщается. Какими будут ТТХ будущего смартфона, представители компании утаивают. Единственное, что просочилось в Сеть – это сведения о том, что устройство получит безрамочный экран с высоким разрешением.