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| | Компания LG анонсировала показ преемника G7 в 2018 году

Компания LG анонсировала показ преемника G7 в 2018 году

Сегодня, 06:40
Компания LG собирается представить преемника смартфона G7. Представители компании сообщили, что новое устройство получит безрамочный экран.

Компания LG анонсировала показ преемника G7 в 2018 году

 

Мероприятия по изменению дизайна нового флагмана были запланированы еще на ушедший год, однако после демонстраций нескольких смартфонов в средней ценовой нише, ребрендинг преемника G7 решили отложить. Отмечается, что компания уже успела запатентовать три модели: LG Icon, LG Aicon, LG Aiconn. Позже представители LG заявили, что все модели рабочие и в будущем будут модифицированы.

Подробная информация о новом флагмане пока не сообщается. Какими будут ТТХ будущего смартфона, представители компании утаивают. Единственное, что просочилось в Сеть – это сведения о том, что устройство получит безрамочный экран с высоким разрешением.
Дарья Светозарова
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