Инженеры сконструировали робота-охранника на базе гироскутера Segway

Сотрудники компании Turing Video разработали робота-полицейского Nimbo на базе Segway и представили его на Международной выставке потребительской электроники. Механизм оборудован электромотором ми аккумулятором от Segway, а датчики и система видеонаблюдения у робота от Intel. Благодаря им робот может самостоятельно передвигаться.

Дарья Светозарова

Робот-полисмен обладает искусственным интеллектом, который помогает ему фиксировать криминал – к примеру, драки. Робот при виде подобных происшествий включает «мигалку» и посылает уведомление о происходящем правоохранителям. Если стражи порядка решат вмешаться, они могут использовать «робокопа» в качестве транспорта – он может преследовать злоумышленника со скоростью 17 километров в час.Кроме работы в полиции Nimbo может использоваться для охраны складских помещений, автостоянок и университетских кампусов. Его компактные габариты позволяют ему проникать в труднодоступные места. Робот способен передвигаться как по заданному маршруту, так и самостоятельно выбирать траекторию движения в пределах заданного района.