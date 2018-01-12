Samsung запатентовала складной смартфон Galaxy X

Патентное бюро южнокорейской компании подало заявку на регистрацию нового устройства весьма необычной конструкции. Состоит оно из двух частей, которые вместе соединяются с помощью шарниров. Помимо этого, девайс имеет достаточно внушительного размера дисплей размером в 7,3 дюйма.

Верхняя часть корпуса снабжается особой скользящей пластникой, которая встроена под дисплей. Если же гаджет сложит, то пластина с легкостью должна заскользить вниз. Портал Letsgodigital, на котором часто появляются различные инсайдерские сливы, не исключает, что данное устройство это прототип флагманской модели компании Samsung, который должен оставить позади Apple. Предварительно журналисты называют его Galaxy X, однако это название еще пока не подтверждено.

Запатентованный гаджет должен быть оснащен специальным монитором сердечного ритма, а камеры на передней и задней панелях устройства и вовсе могут быть интегрированы. В патенте утверждается факт того, что это смартфон.

Подобную технику Samsung уже применяла для складных ноутбуков, а также планшетных компьютеров и подобных электронных девайсов. В компании раньше также заявляли о том, что намерены презентовать гибкий смартфон уже в 2018 году.

Николай Офицеров