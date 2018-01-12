Очередное обновление iPhone значительно снижает производительность

Новое обновление iPhone существенно снизит их производительность. Так считают эксперты, разбиравшиеся в патче.

Никита Готский

Новинка версия iOS 11.2.2 выпущенная для смартфонов компании Apple в целях защиты процессоров гаджетов от взлома при помощи уязвимостей Meltdown и Spectre, значительно воздействует на работоспособность iPhone, а конкретно замедлить их скорость. Так, по данным специалистов, смартфоны лишались в производительности около половины своей мощи.Аналитики внедрили в iPhone 6 патч iOS 11.2.2, проведя испытание модели чрез бенчмарк. Далее они протестировали устройство и сопоставили полученные итоги. Вышло, что после обновления смартфон терял около 40% в производительности. Выпущенную новинку Apple рекомендует для всех потребителей своей мобильной техники, а версия iOS 11.2.2 является ответом на уязвимости процессоров Meltdown и Spectre.