Google выпустит динамики-экраны для смартфонов

Компания Google создала экран-динамики для смартфонов. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на свои источники.

Никита Готский

Как стало известно, американский интернет-гигант купил права на британский стартап Redux, работники которого смогли создать механизм по трансформации дисплеев смартфонов в динамики. Известно,что при помощи новой технологии потребители имеют возможность отказаться от внедрения динамиков в мобильные гаджеты. СМИ передают, что подобным образом появляется свободное время для батареи или иных комплектующих.Пресса ничего не сообщает о денежной составляющей сделки Google. Касательно времени распространения новинки в смартфонах американская фирма также молчит.