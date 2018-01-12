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| | Google выпустит динамики-экраны для смартфонов

Google выпустит динамики-экраны для смартфонов

Сегодня, 12:08
Компания Google создала экран-динамики для смартфонов. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на свои источники.

Google выпустит динамики-экраны для смартфонов

 

Как стало известно, американский интернет-гигант купил права на британский стартап Redux, работники которого смогли создать механизм по трансформации дисплеев смартфонов в динамики. Известно,что при помощи новой технологии потребители имеют возможность отказаться от внедрения динамиков в мобильные гаджеты. СМИ передают, что подобным образом появляется свободное время для батареи или иных комплектующих.

Пресса ничего не сообщает о денежной составляющей сделки Google. Касательно времени распространения новинки в смартфонах американская фирма также молчит.
Никита Готский
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