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| | Запущен сервис для законного секса

Запущен сервис для законного секса

Сегодня, 11:04
Компания из Нидерландов под названием LegalThings, занимающаяся созданием блокчейн-технологий, запустила свой новый сервис, позволяющий узаконить половой акт. С помощью сервиса пользователи могут указать, как далеко они готовы зайти в сексе.

Запущен сервис для законного секса

 

Информационный портал Gizmodo обнародовал информацию о старте сервиса, позволяющего узаконить сексуальные отношения. Разработчики данного сервиса пояснили, что для регистрации сексуальных предпочтений, или всех действий, которые пользователь готов исполнить во время полового акта, достаточно просто отметить их, проведя пальцем по экрану мобильного устройства.

Рик Шмитц, возглавляющий нидерландскую компанию, заметил, что осуществить предложение о подписании контракта на половую связь само по себе достаточно неловко, а с новым сервисом открывается возможность оформить сексуальные отношения в один клик. Разработчики данного приложения также заметили, что своё согласие можно будет отменить прямо во время секса, активировав соответствующий пункт в программе.
Александр Вест
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