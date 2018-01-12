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| | Россия установила новый рекорд по продаже смартфонов

Россия установила новый рекорд по продаже смартфонов

Сегодня, 10:37
В России за 2017 год было продано довольно большое количество «умных» мобильных телефонов. По сравнению с продажами за 2014 год в прошлом году всевозможным точкам сбыта удалось реализовать на 5% больше смартфонов, установив новый рекорд продаж.

Россия установила новый рекорд по продаже смартфонов

 

Предыдущий рекорд по продаже смартфонов на территории Российской Федерации был установлен ещё в 2014 году, когда было продано более 27 миллионов гаджетов. Однако, 2017 год ознаменовался новым рекордом по количеству продаж всевозможных «умных» мобильных устройств. За весь прошлый год в России было продано свыше 28 миллионов смартфонов, что составило исторический максимум. Статистические материалы для составления аналитических показателей предоставили МТС, «Евросеть», а также «М. Видео».

Специалисты в области ретейлинга заметили, что повышение спроса на смартфоны у россиян может быть обусловлено появлением новых возможностей в приобретении гаджетов с помощью рассрочек и всевозможных кредитов.
Александр Вест
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