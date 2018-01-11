Google обнародовала список хромбуков, уязвимых для Meltdown

Meltdown – это уязвимость, при которой во время выполнения инструкций из памяти чипсет пренебрегает правами доступа к страницам. В итоге хакер имеет возможность свободно получить конфиденциальную информацию. Meltdown более характерна для процессоров Intel. Чипсеты с ядрами ОС Linux 3.18 и 4.4 не подвержены этой уязвимости. Составленный работниками корпорации Google список включает в себя 24 аппарата различных фирм-производителей.
Среди хромбуков, уязвимых для Meltdown, находятся две модели компании Hewlett-Packard. Львиная доля устройств, представленных в списке, получат обновления безопасности. Некоторые из хромбуков не станут поддерживать производители. Также существует более медленная уязвимость Spectre, она тоже может доставить неприятности.