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| | Дата релиза God of War уточняется

Дата релиза God of War уточняется

Вчера, 20:58
Геймеры ждут выхода нового God of War, но разработчики все еще не желают называть точную дату. Между тем сливы множатся, так что скоро тайное станет явным.

Дата релиза God of War уточняется

 

Сейчас проясняется дата выхода новой части God of War. Вскоре поклонники игры смогут помахать топором, проучить не в меру зарвавшихся ётунов, укусить за хвост Ёрмунганда, поучить отпрысков, как нужно жить и многое другое, доступное в новой части приложения. Крис Эшимин, продюсер Sony Interactive Entertainment, ответственный за релиз игры в Японии, во время последнего общения с журналистами заявил, что точная дата выхода God of War будет объявлена в ближайшее время. Известный инсайдер Tidux в своем микроблоге указал более точный срок – через две недели.

Американский PlayStation Store по ошибке обнародовал предполагаемую дату релиза – 22 марта 2018 года. Любители игры отмечают, что данные сроки могут оказаться правдивыми.
Виктория Озерова
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