Дата релиза God of War уточняется

Сейчас проясняется дата выхода новой части God of War. Вскоре поклонники игры смогут помахать топором, проучить не в меру зарвавшихся ётунов, укусить за хвост Ёрмунганда, поучить отпрысков, как нужно жить и многое другое, доступное в новой части приложения. Крис Эшимин, продюсер Sony Interactive Entertainment, ответственный за релиз игры в Японии, во время последнего общения с журналистами заявил, что точная дата выхода God of War будет объявлена в ближайшее время. Известный инсайдер Tidux в своем микроблоге указал более точный срок – через две недели.
Американский PlayStation Store по ошибке обнародовал предполагаемую дату релиза – 22 марта 2018 года. Любители игры отмечают, что данные сроки могут оказаться правдивыми.