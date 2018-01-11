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| | На Hulu подписалось больше 17 млн пользователей

На Hulu подписалось больше 17 млн пользователей

Вчера, 19:44
Количество подписчиков веб-сайта и потокового сервиса Hulu в 2017 году превысило число в 17 млн пользователей. Согласно отсчету Hulu, в мае 2016 года у сервиса было 12 млн подписчиков.

На Hulu подписалось больше 17 млн пользователей

 

Сервис, предоставляющий доступ к видеороликам шоу, фильмов, сериалов, отчитался о количестве подписчиков за 2017 год – теперь 17 млн пользователей оплачивают услуги веб-сайта. Состоянием на май 2016 года Hulu пользовались 12 млн человек.

По сравнению с другими потоковыми сервисами телевизионной продукции, рост Hulu не выглядит столь значительным. Частично это может быть связано с тем, что пока Netflix и Spotify уже предоставляют свои услуги по всему миру, Hulu продолжает работать только на рынке США. По утверждению веб-сервиса, на сегодняшний день число их уникальных зрителей может достигать 54 млн.

В скором времени Hulu будет владеть Disney, если сделка между компанией и 21st Century Fox завершиться успешно. Disney будет принадлежать две трети сервиса, а одна треть – кабельной компании Comcast.

Сейчас каталог Hulu включает в себя 75 тысяч эпизодов шоу и телесериалов, что, по мнению компании, превышает аналогичные показатели у конкурентов. Потоковый сервис посредством рекламного отделения заработал 1 млрд долларов, что является рекордом для Hulu.
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