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| | За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

Вчера, 16:41

Отношения России и Запада не перестают накаляться, потому говорить о вооружении, стоящем у армии страны становится все актуальнее. Сегодня мы хотели бы подвести своеобразную черту и установить, какое же оружие является наиболее опасном и мощным из тех, что есть в российской армии.

 

За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

 

 

Безусловное первое место следует выделить многоцелевому истребителю Су-35. Самолет представляет собой улучшенную версию советского Су-27. Он невероятно быстр, может покорять недостижимые до этого высоты, но самое главное – это огромная боевая нагрузка, которой он обладает. Расширенные возможности перехвата высотных целей с молниеносной скоростью, а также повышенной тягой, выводят самолет на однозначное первое место среди российских вооружений и мировой военной авиации в целом.

 

За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

 

 

Второе место досталось подводной лодке «Амур» неатомного типа. Несмотря на то, что дизель-электрические подводные лодки в значительной мере уступают атомным по мощностным показателям, работают они тихо и для надводных боевых кораблей представляют огромную опасность. Подлодки данного типа отличаются особой конструкцией корпуса, благодаря которому становится возможным разместить мощную систему вооружения и снизить шумность.

 

За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

 

 

Третья позиция рейтинга досталась российскому танку Т-90, который представляет собой глубокую модернизацию советского танка модели T-72. Российская машина, имея достойные военно-технические характеристики стоит значительно дешевле, чем танки западного образца. Современные системы управления огневой мощью, средства для наблюдения, навигации и связи – все это делает российский танк Т-90 настоящей машиной для уничтожения противника.

 

За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

 

 

Четвертым в списке является противокорабельная ракет П-800 «Оникс», благодаря которой Россия и Индия совместно создали ракетный комплекс «БраМос». Изначально ракета создавалась для того, чтобы поражать надводные цели, но вскоре она прошла модернизацию, благодаря которой может поражать также и наземные объекты.

 

За что НАТО так боится Россию: Самое опасное оружие армии РФ

 

 

В пятерке лидеров замыкающим являются противокорабельные парогазовые перекисно-водородные торпеды, которые создавались еще во времена Советского Союза и носят они название «53-65». Для военных судов США они могут носить чрезвычайную опасность, ведь обладают особой активной акустической системой для самонаведения. Пока что резонных средств для защиты от данных торпед разработано не было никем, в том числе американцами.

 

На данный момент большая часть из упомянутых вооружений находится на экспорте. Индия намерена купить две подводные лодки «Амур», а в планы китайцев входит покупка нескольких Су-35.


Николай Офицеров
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