Компания LG Electronics планирует кардинально изменить свои смартфоны

Генеральный директор компании LG Electronics на выставке CES проинформировал, что в 2018 году намерен кардинально изменить флагманские смартфоны. Об этом передают иностранные источники.

Светлана Славянская

Южнокорейский гигант LG Electronics в настоящее время запускает бренд G. При этом бренд V потерпел крах, сообщают представители компании. На данный момент корпорация серьезно пересматривает свой мобильный бизнес и готова к переменам, если это необходимо. Генеральный директор и вице-председатель LG Electronics Джо Сеонг-джин на пресс-конференции для корейских СМИ на выставке CES сообщил, что также будут меняться и дизайны смартфонов.«Если есть что-то необходимо изменить, мы его изменим », - сказал Джо Сеонг-джин. Разработчики готовы потратить время на изобретение литиевых батарей, а также создать новые обновления программного обеспечения и приложения для новых смартфонов.