Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Международная выставка электроники осталась без света

Международная выставка электроники осталась без света

Сегодня, 13:01
Выставка CES в Лас-Вегасе, на которой разработчики и новаторы представляют свои разработки в области робототехники и высоких технологий была временно обесточена.

Международная выставка электроники осталась без света

 

Причиной тому стали ливни, которые идут в Лас-Вегасе уже несколько недель. Из-за дождей один из главных трансформаторов был выведен из строя. Из-за такой технической неполадки вся выставка электроники была обесточена. Однако за достаточно короткое время, в одном из залов с экспозициями восстановили подачу электричества. Через несколько часов вернули свет во все остальные залы.

Однако отключение света обернулось для некоторых компаний провалом на выставке. Они просто не смогли продемонстрировать свои изобретения.
Валерия Голицына
Новости по теме
Роботы-стриптизерши будут выступать перед посетителями на выставке CES
Роботы-стриптизерши будут выступать перед посетителями на выставке CES

В Лас-Вегасе пройдет выставка электроники Consumers Electronics Show, на которой роботы- стриптизерши устроят представление.

В Берлине открылась крупнейшая в мире технологическая выставка IFA
В Берлине открылась крупнейшая в мире технологическая выставка IFA

Международная выставка бытовой электроники IFA-2017 открылась 1 сентября в Берлине. Как известно, в списке ее участников имеется боле 1800 участников, которые

В Калининграде восстановили подачу электричества
В Калининграде восстановили подачу электричества

Вчера часть Калининграда осталась без света. Сейчас подача электричества во все без исключения дома полностью возобновлена.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости