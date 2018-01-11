Международная выставка электроники осталась без света

Выставка CES в Лас-Вегасе, на которой разработчики и новаторы представляют свои разработки в области робототехники и высоких технологий была временно обесточена.

Валерия Голицына

Причиной тому стали ливни, которые идут в Лас-Вегасе уже несколько недель. Из-за дождей один из главных трансформаторов был выведен из строя. Из-за такой технической неполадки вся выставка электроники была обесточена. Однако за достаточно короткое время, в одном из залов с экспозициями восстановили подачу электричества. Через несколько часов вернули свет во все остальные залы.Однако отключение света обернулось для некоторых компаний провалом на выставке. Они просто не смогли продемонстрировать свои изобретения.