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| | В Apple пообещали бороться с детской гаджетоманией

В Apple пообещали бороться с детской гаджетоманией

Сегодня, 12:34
В корпорацию Apple поступили предложения от её крупнейших инвесторов по усовершенствованию фирменной операционной системы, что поспособствует борьбе с детской зависимостью от гаджетов. Представители Apple пообещали сделать для этого всё возможное.

В Apple пообещали бороться с детской гаджетоманией

 

Ранее крупнейшие инвесторы компании Apple заявили о необходимости введения определённых изменений в политике компании, которые повлияли бы на развитие у подрастающих поколений зависимости от портативных «умных» устройств. Представители компании составили официальное обращение, в котором подчеркнули тот факт, что корпорация всегда ответственно относится к вопросу относительно влияния их продукции на детей и подростков. В связи с этим будут приняты все необходимые меры по минимизации негативного воздействия на подрастающие поколения.

Отметим, в предложении инвесторов Apple содержался вариант по предоставлению родителям большего контроля за устройствами, которыми пользуются их дети, что должно положительно сказаться на развитии зависимости от гаджетов.
Александр Вест
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