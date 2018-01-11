В Apple пообещали бороться с детской гаджетоманией

В корпорацию Apple поступили предложения от её крупнейших инвесторов по усовершенствованию фирменной операционной системы, что поспособствует борьбе с детской зависимостью от гаджетов. Представители Apple пообещали сделать для этого всё возможное.

Александр Вест

Ранее крупнейшие инвесторы компании Apple заявили о необходимости введения определённых изменений в политике компании, которые повлияли бы на развитие у подрастающих поколений зависимости от портативных «умных» устройств. Представители компании составили официальное обращение, в котором подчеркнули тот факт, что корпорация всегда ответственно относится к вопросу относительно влияния их продукции на детей и подростков. В связи с этим будут приняты все необходимые меры по минимизации негативного воздействия на подрастающие поколения.Отметим, в предложении инвесторов Apple содержался вариант по предоставлению родителям большего контроля за устройствами, которыми пользуются их дети, что должно положительно сказаться на развитии зависимости от гаджетов.