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| | Житель США 13 лет следил за тысячами пользователей через веб-камеры

Житель США 13 лет следил за тысячами пользователей через веб-камеры

Сегодня, 08:40
Жителя штата Огайо в США поймала полиция по подозрению в том, что он на протяжении 13 лет следил за тысячами пользователей по всему миру через микрофоны и веб-камеры.

Житель США 13 лет следил за тысячами пользователей через веб-камеры

 

Полицейские штата Огайо обвинили местного жителя в том, что он занимался хакерской деятельностью и просматривал личную информацию тысяч людей через их же устройства. По мнению правоохранителей, мужчина начал свою незаконную деятельность еще в 2003 году. Он прибегал к помощи вредоносных программ. Любой пользователь, у которого на устройстве появлялся этот вирус, сам того не зная, «открывал» хакеру доступ к своему компьютеру. В свою очередь, взломщик мог управлять микрофоном, камерой, видеть переписки, узнавать пароли. 

Полицейские заявляют, что до 2017 года хакер сумел взломать системы нескольких тысяч человек. Информацию, которую он получил, мужчина хранил на своём ПК. Теперь его могут лишить свободы на немаленький срок.
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