Дуров сделает Telegram конкурентом Visa и MasterCard

Российский предприниматель, программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров создаст в мессенджере Telegram блокчейн-платформу Open Network. На этом ресурсе начнут проводить операции с криптовалютой.

Домбровский Сергей

Таким образом Telegram автоматически станет конкурентом международных платежных систем Visa и MasterCard. Сейчас эксперты скептически относятся к задумке Павла Дурова. По мнению специалистов, грамотный программист и предприниматель не сможет потеснить мировых гигантов. У Павла Дурова собственное мнение по этому поводу, которое в корне отличается от предположений экономистов. Разработчик представил собственный план, в документе он логически объясняет, почему нужно создавать криптовалюту в Telegram.По мнению Дурова, за новой блокчейн-платформой в мессенджере будущее. Услугами сервиса станут пользоваться миллионы людей из разных стран нашей планеты. Сейчас операции с биткоином и прочими популярными криптовалютами происходят чересчур медленно, поэтому они не способны потеснить Visa и MasterCard. Дуров представляет уникальный проект и верит в его успех.