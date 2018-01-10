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| | Apple локализовала облачное хранилище iCloud в Китае

Apple локализовала облачное хранилище iCloud в Китае

Вчера, 22:37
Представители корпорации Apple сообщают о смене локализации облачного хранилища iCloud для пользователей из Китая. Данные клиентов предполагается перенести с серверов США на китайские.

Apple локализовала облачное хранилище iCloud в Китае

 

Apple анонсировала свое решение о перенесении данных облачного хранилища iCloud на сервера, локализированные в Китае. С февраля этого года данные сервера будут находиться в управлении GCBD, являющейся государственной компанией Китая.

Всем пользователям, проживающим в Китае, в следующие 7 недель прийдут сообщения, уведомляющие о переходе облачного хранения на новые сервера. Пользователи имеют право отклонить соглашение и удалить аккаунт из iCloud. Во втором случае, Apple советует предварительно сохранить из облака все свои фото, документы и прочие данные на другой носитель.

Кроме того, в планах Apple постройка центра обработки данных в провинции Гуйчжоу. Стоимость проекта составит один миллиард долларов. Управлять центром также будет GCBD.

Данные мероприятия были необходимым условием со стороны китайских властей, выдвигающих требование о сохранении данных о жителех Китая на домашних серверах.
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