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| | HMD Global представила Nokia 6 второго поколения

HMD Global представила Nokia 6 второго поколения

Вчера, 22:19
Компания HMD Global представила гаджет Nokia 6 второго поколения. Сейчас мобильное устройство купить можно только в Китае, но после роста популярности аппарат появится на прилавках торговых заведений в других странах.

HMD Global представила Nokia 6 второго поколения

 

Смартфон Nokia 6 второго поколения получил экран размером 5,5 дюймов, основную на 16 МП и дополнительную на 8 МП камеры. Телефон функционирует на базе процессора Snapdragon 630. Устройство содержит ОЗУ объемом 4 ГБ и встроенную память емкостью 32 или 64 ГБ в зависимости от комплектации. Корпус гаджета сделали из алюминия с применением технологии алмазной резки. С помощью Nokia 6 можно создавать комбинированные снимки с основной и фронтальной камер.

В аппарате существует поддержка быстрой зарядки. Аккумулятор подпитывается на 50% всего за полчаса. Устройство работает на ОС Android Nougat 7.1.1. Стоимость смартфона составляет 13 тысяч рублей в стандартной комплектации. Сейчас не обнародована информация относительного того, когда гаджет появится на прилавках в России.
Домбровский Сергей
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