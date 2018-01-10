HMD Global представила Nokia 6 второго поколения

Компания HMD Global представила гаджет Nokia 6 второго поколения. Сейчас мобильное устройство купить можно только в Китае, но после роста популярности аппарат появится на прилавках торговых заведений в других странах.

Домбровский Сергей

Смартфон Nokia 6 второго поколения получил экран размером 5,5 дюймов, основную на 16 МП и дополнительную на 8 МП камеры. Телефон функционирует на базе процессора Snapdragon 630. Устройство содержит ОЗУ объемом 4 ГБ и встроенную память емкостью 32 или 64 ГБ в зависимости от комплектации. Корпус гаджета сделали из алюминия с применением технологии алмазной резки. С помощью Nokia 6 можно создавать комбинированные снимки с основной и фронтальной камер.В аппарате существует поддержка быстрой зарядки. Аккумулятор подпитывается на 50% всего за полчаса. Устройство работает на ОС Android Nougat 7.1.1. Стоимость смартфона составляет 13 тысяч рублей в стандартной комплектации. Сейчас не обнародована информация относительного того, когда гаджет появится на прилавках в России.