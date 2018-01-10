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| | Lenovo и Google показали автономный шлем виртуальной реальности

Lenovo и Google показали автономный шлем виртуальной реальности

Вчера, 19:51
Компании Lenovo и Google показали шлем Lenovo Mirage Solo, не требующий подключения к внешнему интеллектуальному устройству, а выполняющий расчеты собственными силами. В устройстве стоит программа Google Daydream.

Lenovo и Google показали автономный шлем виртуальной реальности

 

Ранее такие приложения загружались в смартфоны, которые располагались в шлеме. Компания Google представила публике камеры нового поколения, способные запечатлевать всё вокруг на 180 градусов. Затем это видео можно просматривать в VR-шлемах. Сейчас виртуальной реальностью интересуются многие технологические компании. Организации создают VR-шлемы с подключением к персональным компьютерам, менее требовательные устройства с ограниченными возможностями соединяются со смартфонами.

В 2017 году специалисты начали разрабатывать автономные приспособления виртуальной реальности. Компании Lenovo и Google создали Lenovo Mirage Solo. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 835, содержит ОЗУ объемом 4 ГБ и встроенную память емкостью 64 ГБ. VR-шлем работает семь часов без дополнительной зарядки. На рынок продаж товар попадет в середине 2018 года по минимальной цене 400 долларов США.
Домбровский Сергей
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